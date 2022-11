Drie aanhoudingen voor gewelddadige straatroof in Musselkanaal

MUSSELKANAAL – Drie mannen zijn woensdag 2 november aangehouden op verdenking van het plegen van een gewelddadige straatroof op dinsdag 1 november. Een 80-jarige man werd hier rond 14.15 uur vlak bij de Vincent van Goghlaan onder bedreiging van een mogelijk vuurwapen van zijn telefoon beroofd. In het onderzoek naar dit incident zijn woensdagmiddag drie verdachten aangehouden. De politie heeft eerder twee andere meldingen onderzocht van een beroving en een diefstal in Musselkanaal. De politie onderzoekt of de aangehouden verdachten hier ook bij betrokken zijn.

Een 80-jarige man uit Musselkanaal wandelde dinsdagmiddag in park Dierenweide bij de Vincent van Goghlaan in Musselkanaal. Toen de man daar de drie mannen op een bankje passeerde, richtte één van de belagers een mogelijk vuurwapen op het hoofd van het slachtoffer. Een andere verdachte hield de man stevig om zijn nek vast. Onder bedreiging van het mogelijke vuurwapen stond de man vervolgens zijn telefoon af. De politie startte direct een onderzoek. Zo stelden agenten onder andere sporen veilig.

Aangehouden verdachten

Dit onderzoek leidde naar drie verdachten. Zij zijn woensdagmiddag aangehouden in Musselkanaal. Het gaat om een 24-jarige man uit Veendam, 20-jarige man uit Veendam en een 20-jarige man uit Musselkanaal. Zij worden vandaag voorgeleid voor de rechter-commissaris.

Twee soortgelijke meldingen in Musselkanaal

De afgelopen dagen heeft de politie twee andere meldingen ontvangen, waarin de genoemde signalementen sterk overeenkomen met de woensdag aangehouden verdachten. Op zondag 30 oktober vond er in de hal van een woonzorgcentrum aan de Willem Diemerstraat in Musselkanaal tussen 19:00 en 19:30 uur een diefstal met geweld plaats. Bij deze diefstal waren ook drie daders betrokken, waarbij ook gedreigd werd met mogelijk een vuurwapen. Ook hier eisten de daders de telefoon van het slachtoffer, een 64-jarige vrouw uit Musselkanaal.

Op maandagavond 31 oktober rond 18:20 uur vond er een diefstal plaats in een cafetaria aan de Technicumstraat, waarbij drie verdachten een gokautomaat opengebraken. Hier werd een geldbedrag buitgemaakt. De recherche onderzoekt of de aangehouden verdachten ook betrokken zijn bij deze incidenten.

Deel uw informatie met de politie!

De verdachten zitten vast en worden gehoord. De politie is nog steeds op zoek naar getuigen en camerabeelden. Dit kan helpen in de bewijslast tegen de verdachten. Heeft u dinsdagmiddag iets opvallends gezien in de omgeving van het park of bij de Vincent van Goghlaan? Bent u in het bezit van camerabeelden uit de omgeving van de Vincent van Goghlaan waar de verdachten op zijn te zien? Of heeft u op een andere manier informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn? Bijvoorbeeld over de melding van de diefstal aan de Willem Diemerstraat of de diefstal aan de Technicumstraat? Laat het de politie weten. Dat kan telefonisch via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.