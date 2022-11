GroenLinks Groningen presenteert concept kandidatenlijst voor Provinciale Statenverkiezingen: Melissa van Hoorn beoogde nummer 1 

GRONINGEN – GroenLinks Provincie Groningen heeft haar conceptkandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart 2023 vandaag bekend gemaakt. De door de provinciale ledenvergadering ingestelde kandidatencommissie heeft haar werk afgerond en het advies is naar de leden gestuurd. Melissa van Hoorn (foto) is de door de commissie geadviseerde lijsttrekker. Melissa woont in Groningen en volgde in januari 2022 Nienke Homan op als gedeputeerde namens GroenLinks. Voor de hoogste kopplaatsen adviseert de commissie de volgende kandidaten: Nadja Siersema (Stadskanaal) op 2, Stephanie Bennett (Groningen) op 3, Bas de Boer (Groningen) op 4 en Hendri Meendering (Bourtange) op 5. Alle vier zitten momenteel al voor GroenLinks in de Provinciale Staten van Groningen.

De afgelopen maanden heeft de kandidatencommissie met ruim 20 gekandideerde leden uit alle delen van de provincie Groningen gesproken. GroenLinks Groningen bruist overduidelijk van energie en talent. Het is de commissie daarom gelukt een kwalitatief goede kandidatenlijst samen te stellen, waarbij zoveel als mogelijk rekening is gehouden met de door de ledenvergadering gewenste diversiteit qua (culturele) achtergrond, gender, leeftijd, ervaring, expertise, woonplaats/regio, etc.

Er ligt een conceptlijst die in de top continuïteit en direct daarna vernieuwing laat zien. Voor de plekken 6 tot 15 acht de commissie namelijk de volgende kandidaten geschikt: Jan van Loenen (Leek), Gerie Ebeltjes (Veendam), Aartjan Feitsma (Leek), Jeroen Hut (Haren), Jannieke Roelfszema (Appingedam), Rianne ten Veen (Veendam), Maarten Meijering (Groningen), Ivan Huizinga (Groningen), Benjamin Hofstra (Groningen) en Els Struiving (Groningen).

Laatste woord



Het laatste woord over de kandidatenlijst is uiteraard aan de leden van GroenLinks Groningen. Op zaterdag 19 november a.s. stemmen de leden over de definitieve samenstelling van de kandidatenlijst tijdens de ledenvergadering in Winsum. Dit betekent dat de hierboven genoemde volgorde nog geenszins vaststaat.

