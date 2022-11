Mart Hoogkamer klinkt over de Grote Markt in Groningen

GRONINGEN – Zanger Mart Hoogkamer is vrijdag 11 november te zien in MartiniPlaza Theater met zijn

theaterconcert ‘Met een lach en een traan’. Op zaterdag 5 november zullen de vrolijke klanken van de zanger klinken in de binnenstad van Groningen. Tussen 11.00 en 12.00 uur zal de bekendste hit van de zanger ‘Ik ga zwemmen’ op het carillon van de Martinitoren worden gespeeld.



Mart Hoogkamer

De 24-jarige volkszanger domineerde afgelopen zomer alle hitlijsten met zijn monsterhit ‘ik ga zwemmen’ waarmee hij zichzelf in één klap op de kaart heeft gezet. Samen met een 7- koppige live-band is Mart vrijdag 11 november te zien in MartiniPlaza Theater met zijn show: ‘Met een lach en een traan’. Een persoonlijke feelgood show met zijn bekende hits, maar ook met Engelstalige evergreens als ‘All By Mysef’ en ‘Unchained Melody’.



Martinitoren

Ter ere van de komst van Mart Hoogkamer naar Groningen wordt op zaterdagochtend 5 november de bekendste hit van de zanger gespeeld op het carillon van de Martinitoren. Het nummer zal tussen 11.00- 12.00 uur te horen zijn.



Meer informatie via: www.martiniplaza.nl

Ingezonden