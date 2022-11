Opname kerkdienst vanuit de Hervormde gemeente Vlagtwedde te beluisteren bij RTV Westerwolde

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 4 november, 08.00 uur door John Havinga

VANDAAG BUIEN – MOREN DROOG | LANGE TERMIJN BLIJFT WISSELVALLIG

We krijgen wisselend bewolkt weer en buien, waar de zon af en toe tussendoor schijnt, met name vanmiddag komen er minder buien en steeds meer opklaringen. De wind komt uit het noordwesten en wordt matig (3-4). De temperatuur ligt vandaag met 12 à 13 graden wat lager dan de afgelopen dagen. En vanavond en komende nacht wordt het weer eens een stukje kouder dan we inmiddels gewend zijn, met 3 à 4 graden. Er kan nevel en mist gevormd worden vannacht.

Morgen zal het een redelijke dag worden met een afwisseling van bewolking en zon, met een matige zuidwestenwind. De middagtemperaturen komen te liggen rond 12 graden.

De dagen daarna verlopen wisselvallig en zondag krijgen we een regenachtige dag, bij 11 graden. Maandag en dinsdag krijgen we buien, afgewisseld met zon en temperaturen die weer iets hoger komen te liggen rond 13 à 14 graden.