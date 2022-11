Wie weet iets over mishandelingen in Stadskanaal?

STADSKANAAL – De politie is op zoek naar getuigen van enkele forse mishandelingen op de Continentenlaan in Stadskanaal.

Daar werden in de nacht van zaterdag 29 op zondag 30 oktober tussen twaalf en half één drie jongeren geschopt en geslagen. Twee van hen liepen dusdanige verwondingen aan het gezicht op dat ze in een ziekenhuis moesten worden behandeld.

Het drietal fietste met nog enkele jongeren over het pad langs de Continentenlaan. Ter hoogte van de Aldi zou hen de weg zijn versperd door een tiental personen. Voor zover tot nu bekend werd er door enkele jongemannen uit die groep op de drie ingeslagen. Dat zou zonder duidelijke oorzaak zijn gebeurd.

Toen een ambulance en de politie aankwamen waren de daders niet meer aanwezig. De drie slachtoffers hebben deze week aangifte gedaan.

Graag komt de politie in contact met mensen die de mishandelingen hebben gezien of over informatie beschikken waar de agenten in het onderzoek mee aan de slag kunnen. Mocht je weten of er opnames van het geweld bestaan horen ze dat uiteraard ook graag. Je kunt contact opnemen via 0900-8844 (Bureau Stadskanaal) of eventueel met Meld Misdaad Anoniem, tel. 0800-7000

Bron: Politie Stadskanaal