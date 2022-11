“Zo’n neptelefoontje van mijn bank, daar trap ik écht niet in!”

Er is best kans dat je dit denkt. Maar oplichters kunnen ontzettend geraffineerd te werk gaan als het gaat om bankhelpdeskfraude. Ze kunnen allerlei informatie over jou hebben, waardoor je overtuigd kan raken dat je echt een bankmedewerker aan de lijn hebt. Het kan ook zo zijn dat je het voor jouw bekende telefoonnummer van de bank in je scherm ziet als je gebeld wordt, terwijl er toch echt criminelen achter zitten.

Zo’n neptelefoontje van je bank? Daar kan je dus echt intrappen als je niet alert bent. Weet waar je op moet letten!- Krijg je een belletje van je bank en vertrouw je het niet? Hang op, zoek het nummer van je bank en bel om te controleren wat er aan de hand is.-

Een bank zal je nooit vragen om geld naar een zogenaamde beveiligde rekening over te maken (die bestaan niet.)- Ook zal een bank je nooit onder druk zetten om snel te handelen- Geef nooit je pinpas af en stuur ‘m nooit op (zelfs niet doorgeknipt.) En schaam je niet als je toch slachtoffer bent geworden. Je bent helaas niet de enige. Doe altijd aangifte als je bent opgelicht. Regelmatig worden er na onderzoeken oplichters aangehouden of bendes opgerold.

Link naar aangifteformulier (voor meer info) https://www.politie.nl/…/aangifte-van-helpdeskfraude.html