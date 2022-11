Herfstconcert Dindua goed verzorgd

VLAGTWEDDE – Herfstconcert Christelijke muziekvereniging Dindua uit Vlagtwedde goed verzorgd.



Het Herfstconcert van de Christelijke muziekvereniging Dindua uit Vlagtwedde, onder leiding van dirigent Heerko Koops, was vanavond erg goed verzorgd.

De muzikanten mochten een groot aantal toeschouwers in de grote zaal van Partycentrum Rendering begroeten.

Het gevarieerde programma met o.a. de Hymn of Cittaslow, Queen Greatest hits werd in drie delen afgewerkt.

Ook Josien Bakker werkte mee, zij bracht een paar nummers uit haar eigen repertoire en zong samen met Dindua “The Rose”, het “Westerwolds volklaid” en het lied “Mag ik dan bij jou.

Onder leiding Jan Luring, die de opleiding verzorgd van de leerlingen, deden ook drie van zijn protegés mee aan dit concert, deze mochten een flink applaus in ontvangst nemen.

In de pauzes werd er een verloting georganiseerd waarin de toeschouwers mooie prijzen konden winnen.

Foto’s: Geert Smit