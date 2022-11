Instru-Voca zet jubilarissen in het zonnetje

VLAGTWEDDE – Vrijdagavond werden jubilarissen van Instru-Voca in het zonnetje gezet.

Na 2,5 jaar organiseert Chr. Zang- en Muziekvereniging Instru-Voca uit Vlagtwedde in gebouw ’t Kruispunt in Vlagtwedde weer haar jaarlijkse uitvoeringen. De eerste was vrijdagavond; de tweede vindt zaterdag 12 november plaats. Hiervoor zijn nog kaarten. Deze zijn te koop bij de Blokker in Vlagtwedde.

De avond werd geopend door Wubbe Kuper. Hij vertelde dat de vereniging blij is dat ze na de coronapandemie weer optredens mogen verzorgen. Instru-Voca hoopt volgend jaar haar 65 jarig bestaan te vieren. De vereniging hoopt dat het ledental dan is uitgebreid, want ondanks dat de vereniging als jeugdkoor op papier staat, telt de vereniging weinig jonge leden. Na de opening begon de avond met het zingen van een aantal geestelijke liederen en een samenzang. Daarna werden vijf jubilarissen in het zonnetje gezet. Zij ontvingen uit handen van voorzitter Wubbe Kuper oorkondes en (das) speldjes. De oudste jubilaris, mevrouw Aly Smid Arnoldus kreeg een horloge. Ondanks haar hoge leeftijd bezoekt zij elke week op de dinsdagavond trouw de repetities. Ook Ginny Pepping Eelsing kreeg een onderscheiding. Zij heeft heel wat uren achter de naaimachine doorgebracht, om de kostuums voor de uitvoeringen vorm te geven. Beide dames deden niet meer mee aan de optredens, maar genoten van alles wat er op het toneel plaatsvond.

De jubilarissen zijn:

Geert Wilts 25 jaar

Jan Joling 50 jaar

Ginny Pepping Eelsing 50 jaar

Aly Smid Arnoldus 55 jaar

Wubbe Kuper 40 jaar

Na de pauze ging het programma verder met een karaoke festival, kwam er een relatiecrisis voorbij, werden er medleys gezongen en werd er carnaval gevierd. De avond werd afgesloten met samenzang.

Tussendoor was er tijd voor de verloting, een hapje en een drankje.

( Hieronder de foto’s van de huldigingen; de foto’s van het gehele optreden volgen in verband met het verrassingseffect na de uitvoering op 12 november aanstaande )

Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg HIER vindt u alle foto’s van de huldigingen.