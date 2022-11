WINSCHOTEN – Joel Parisien de leadzanger van de band Newworldson voor een korte solotoer in Nederland



Joel Parisien, de leadzanger van de band Newworldson, is voor een korte solotoer in Nederland.

Gisteravond begon de korte solotoer van de leadzanger van de van oorsprong Canadese band Newworldson met een besloten optreden in het Afterbeat Coffee Cafe in Veendam.

Dit als een bedankje van het bestuur van Festival ZION die deze manier graag iedereen wilde bedanken die het festival als sponsor of organisatie heeft ondersteund.

De van oorsprong Canadese groep, bekend om de smeltkroes van blues, soul, gospel en funk die ze op het podium brengt. mag zich verheugen op een steeds groter wordende groep volgers in Nederland.

Zondagavond 6 november komt de zanger naar de Jong Immanueldienst van Evangelische Gemeente Immanuel in Winschoten. Een avond met muziek, een boodschap en ontmoeting.

Je bent welkom vanaf 19:00 uur, de avond start om 19:30 uur.



Ook op de Adrillenmarkt

Ook zal hij optreden tijdens de Adrillenmarkt op het Buitenfestival aan de Venne van de Evangelische Gemeente Immanuel, daar werkt ook de Immanuelband aan mee.