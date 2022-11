Jubilarissen gehuldigd tijdens najaarsconcert Christelijke muziekvereniging Excelsior Nieuwe Pekela

NIEUWE PEKELA – Tijdens het najaarsconcert van Christelijke muziekvereniging Excelsior zijn gisteravond negen jubilarissen gehuldigd.

Gisteravond organiseerde Christelijke Muziekvereniging Excelsior in de Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela haar najaarsconcert. Zo’n 150 aanwezigen genoten van een mooie muzikale avond, met muziek van onder anderen: The Lord of the Rings, Queen, William Blueheart march, The lord of the rings, Where eagles soar en Don’t stop me now. De muzikale leiding was in handen van Bauke Burghgraef en de presentatie werd verzorgd door Wietze Pathuis. Tijdens de pauze was er een verloting en bij de deur is een collecte om de onkosten van de gratis te bezoeken avond te drukken.

Na het eerste gedeelte werden negen jubilarissen in het zonnetje gezet. Zij musiceren 12,5 tot 50 jaar en kregen daarvoor bronzen, zilveren en gouden speldjes uitgereikt.

Excelsior is in 1918 opgericht en vierde in 2018 haar honderdjarig jubileum. Ze zijn dit jaar ook te zien tijdens de Sinterklaasintocht in Meeden en de Volkskerstzang in Oude Pekela. Daarnaast organiseert Excelsior op 9 december een Kerst Sing-Inn en spelen de leden als gebruikelijk het Stille Nacht in de vroege uren van Eerste Kerstdag.

