DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Gisteravond is om 19.07 uur aan de Splitting rechts een 13 jarige fietsster aangereden. Het meisje stak bij de rotonde de rijbaan over zonder daarvoor de oversteekplaats te gebruiken. Zij werd geschept door een VW Golf, bestuurd door een 50 jarige vrouw. De fietsster raakte lichtgewond.

In de nacht van donderdag op vrijdag is bij het gebouw van de BBS aan de Fahnenweg ingebroken. Nadat de daders zich met geweld toegang tot het pand hadden verschaft gingen ze er met onder anderen koperen voorwerpen vandoor. Over de hoogte van de schade is niets bekend.

Weener

Tijdens een politiecontrole is vannacht aan de Graf-Ulrich-Straße een 73 jarige automobilist uit Rhede aangehouden. De man bestuurde onder invloed van alcohol een personenauto. Een blaastest wees 1,20 promille aan. De man kreeg een rijontzegging en werd voor bloedonderzoek meegenomen naar het politiebureau. Daar werd zijn rijbewijs ingevorderd.

Sögel

Tussen 2 november 18.00 uur en 4 november 09.00 uur is bij een drankenwinkel aan de Von-Stauffenberg-Straße een poging tot inbraak gedaan. Hierbij raakte een deur beschadigd. De schade wordt op 100 euro geschat.