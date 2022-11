Politie rolt hennepkwekerijen in Wildervank en Kiel-Windeweer op

WILDERVANK, KIEL-WINDEWEER – De politie heeft aan de Dorpsstraat in Kiel-Windeweer en aan de Wildervanksterdallen in Wildervank hennepkwekerijen opgerold.

Donderdag heeft de politie aan de Dorpsstraat te Kiel-Windeweer een hennepkwekerij opgerold. De wietplantage werd ontdekt nadat meerdere huishoudens aan de Dorpsstraat op donderdag klaagden over stroomuitval. Netbeheerder Enexis deed daarop onderzoek en ontdekte dat vanuit een stroomverdelingskast elektriciteit werd afgetapt. De kabel leidde naar een loods bij een woning.

Tweede plantage in voorbereiding

In die loods werd een wietplantage met zo’n negenhonderd planten aangetroffen. Daarnaast werd een tweede hennepkwekerij gevonden, maar die was nog niet in bedrijf. De hennepplanten zijn vernietigd en tevens zijn alle spullen beslag genomen of vernietigd. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Er is sporenonderzoek gedaan en buurtonderzoek verricht. De politie is op zoek naar getuigen die de afgelopen tijd iets verdachts rond de woning en loods hebben gezien of gehoord.

Wildervank

Ook aan de Wildervanksterdallen in Wildervank werd een hennepkwekerij geruimd. Er zijn enkele honderden planten aangetroffen. Er is een verdachte aangehouden.