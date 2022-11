Record aantal deelnemers ATB tocht K6

BELLINGWOLDE – Vanochtend vertrokken bij Partycentrum De Meet in Bellingwolde 85 fietsers die deelnemen aan de fietstochten van de stichting K6 Tegen Kanker.

Deelnemers konden kiezen om zich aan te sluiten voor een tocht van 70 km op de racefiets, of 40 of 50 km op de ATB. De ASTB-ers maakten gebruik van de route van FTC Toer ‘80, dat deel uitmaakt van het mountainbikenetwerk Westerwolde. Sinds 2015 organiseert K6 deze tocht. En behoudens de coronastop in 2021 en 2021 is het nu dus voor de 6e keer.



Het evenement maakt deel uit van die acties die K6 houdt voor de stichting ALS op de Weg. Op 2 december a.s. is in dorpshuis het Ganzenust in Vriescheloo de apotheose met een benefietconcert. Daar zal het eindbedrag van de hele actie bekend worden gemaakt. De actie van vanmorgen bracht 1.100 euro op.

K6 organiseert meerdere – relatief kleine – acties en zamelt geld in voor goede doelen. Dat geld wordt dan omgezet in concrete spullen waar een goed doel behoefte aan heeft. Deze actieperiode is georganiseerd ter nagedachtenis aan Theo Kaput, (schoon)vader van drie van de leden van K6, die aan de ziekte ALS is overleden.



Foto’s: Jan Glazenburg, klik HIER voor meer foto’s