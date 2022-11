Vrijwilligers verwijderen jonge boompjes in natuurgebied ’t Kosters Kampke

SELLINGEN – Vandaag organiseerde Staatsbosbeheer een natuurwerkdag achter het gemeentehuis in Sellingen.



Achter het gemeentehuis in Sellingen, een gebiedje van Staatsbosbeheer, grenzend aan de Noord Esweg en de Breewischweg, is drie jaar geleden ingericht voor natuurontwikkeling. Op oude kaarten wordt dit gebiedje ’t Kosters Kampke genoemd. Hier en daar zijn slenken (laagten) en poelen gegraven. De slenken vallen ’s zomers droog, de poelen niet. De randzone is niet vergraven en zal worden beheerd als kruidenrijk hooiland. Met de Ruiten Aa is een ecologische verbinding gemaakt, bij heel hoog peil in de Ruiten Aa stroomt water in de slenken. Op den duur zal er zich een nat en schraal hooiland met moerassige delen ontwikkelen, bij uitstek een geschikt leefgebied voor amfibieën en libellen.



Inmiddels hebben pioniersplanten zoals melde, moerasdroogbloem, bijvoet en kamille hun intrede gedaan om straks plaats te maken voor specifieke plantensoorten van natte schrale omstandigheden. Echter ook de eerste boompjes (opslag) zoals de wilg laten zich zien. Wanneer niet wordt ingegrepen zal over enkele jaren zich hier bos ontwikkelen hetgeen niet de bedoeling is. Waardevolle natuur zal zich hier vooral ontwikkelen als het gebied grotendeels open blijft. Daarnaast willen de direct aanwonenden kunnen genieten van een prachtige open landschap.



Dus was er vandaag tijdens de Natuurwerkdag werk aan de winkel! Vrijwilligers verwijderden met de hand het prille opslag. De boswachter van Staatsbosbeheer zorgde voor koffie/thee en ranja voor de kids.



Foto’s: Johannes Velthuis