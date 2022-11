OUDE PEKELA – Wil je jouw kind op een leuke manier laten sporten? Dat kan bij de KANGOEROECLUB van Korfbalvereniging WSS.

Elke donderdagavond is er van 17.30 tot 18.15 uur in Sporthal MFC De Binding de mogelijkheid om je kind spelenderwijs kennis te laten maken met korfbal d.m.v. leuke (korfbal) spelletjes onder begeleiding van leuke trainers.

Nog een leuke bijkomstigheid, het is de 1e paar keer gratis!

Wil je wat meer informatie? Neem gerust contact met ons op via info@kvwss.nl.

