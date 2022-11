Gronings Vuur: Creatieve werkplaats in het Spiekerhus Ter Apel

TER APEL – Vanmiddag vond in het Spiekerhûs weer een bijeenkomst van Gronings Vuur plaats. Tijdens deze creatieve sessie werden schetsen gemaakt ter voorbereiding op het culturele evenement dat in mei 2023 zal plaatsvinden. De middag werd professioneel begeleid door Ira Judkovskaja (regisseur van het evenement).

Op deze doe-middag werd de groep in vieren verdeeld. Er kon op basis van eigen en al vertelde verhalen van alles gemaakt worden. Deze input wordt gebruikt om het concept van de culturele productie in Westerwolde te ontwerpen. Op basis van de verhalen en andere inspiratie die er tot nu is verzameld, wordt de inhoud bepaald waar het tijdens de uiteindelijke voorstelling, in welke vorm dan ook, over moet gaan. In de creatieve werkplaats stond het creëren van artistieke vormen om deze inhoud te verbeelden: beeldend, muzikaal, theatraal of schrijvend.

Er waren vanmiddag vier kunstenaars aanwezig, elk met een eigen discipline, die samen met de groep aan de slag gingen: Eline de Vries (theater), Elze van de Akker (beeldend), Lilian Zielstra (tekst) en Niels Steenstra (muziek). Tijdens de sessie werd de groep uitgenodigd om een van de vier invalshoeken te kiezen die bij de persoon past.



Van december tot februari start de ontwikkeling van de culturele productie Westerwolde. In deze maanden zal de culturele productie worden vormgegeven door de regisseur en de inwoners van de gemeente Westerwolde.

Ingezonden door André Dümmer