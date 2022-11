Jan Starke uit Oude Pekela, na winst, terug in de race om de provinciale damtitel

OUDE PEKELA – Na vier ronden dammen om de provinciaal Groningse titel, staan Folkert Eerdmans uit Groningen en Johan Mulder uit Kropswolde met 2 verliespunten op de 1e en 2e plaats. Johan heeft onderhand nog een inhaalwedstrijd op het programma. Daarnaast maakt Jan Starke uit Oude Pekela met slechts 3 verliespunten eveneens nog kans op een podiumplaats.

De overige deelnemers in de 1e klasse zitten momenteel op 4 of meer verliespunten.

Het krachtsverschil in de eerste klasse is overigens minder dan 100 ratingpunten, waardoor een spannende competitie is ontstaan.

Jan Starke verlies en winst

Jan Starke uit Oude Pekela kon woensdagavond 2 november, in het gebouw van S.V. Bovenburen in Winschoten, in de partij tegen clubgenoot Han Tuenter uit Westerlee, de weg naar de puntendeling niet vinden en verloor deze wedstrijd. Vrijdagavond 4 november stond echter in het Kostverloren Kwartier in de Groningse wijk Kostverloren de inhaalwedstrijd tegen Bob van der Mark (rating 969) uit Groningen op het programma. Bob nam, achteraf een onjuiste afruil, waardoor Jan naar dam combineerde. Bob kon vervolgens de dam nog wel uitschakelen, maar had daarna te weinig compensatie voor een goed resultaat en gaf de strijd op. Met deze overwinning maakt Jan, naast ratingwinst, weer kans op een podiumplaats.

Uitslagen

Woensdagavond 2 november: Clubavond Damclub Winschoten

Jan Starke – Han Tuenter 0 – 2

Donderdagavond 3 november: Clubavond Damvereniging Warffum

Renie Jas – Marinus Damkat 1 – 1

Bob van der Mark – Jack Westerdijk 1 – 1

Johan Mulder – Fenno Werkman 1 – 1

Folkert Eerdmans – Han Tuenter 1 – 1

Vrijdagavond 4 november: Clubavond Damgenootschap “Het Noorden” Groningen

Jan Starke – Bob van der Mark 2 – 0

Stand 1e klasse PPK

1. Folkert Eerdmans, Groningen 4 – 6

2. Johan Mulder, Kropswolde 3 – 4

3. Han Tuenter, Westerlee 4 – 4

4. Renie Jas, Groningen 4 – 4

5. Jack Westerdijk, Delfzijl 4 – 4

6. Fenno Werkman, Baflo 4 – 4

7. Jan Starke, Oude Pekela 3 – 3

8. Marinus Damkat, Groningen 4 – 3

9. Bob van der Mark, Groningen 4 – 2

Programma woensdagavond 9 november in Winschoten

Bob van der Mark – Folkert Eerdmans

Johan Mulder – Marinus Damkat

Jan Starke – Jack Westerdijk

Han Tuenter – Fenno Werkman

Lid Damclub Winschoten

Jan Starke, Johan Mulder en Han Tuenter zijn clubgenoten en staan op de ledenlijst van Damclub Winschoten.

Speeltempo

De deelnemers werken een zogenaamd “rondtoernooi” af, d.w.z. dat alle spelers één partij tegen elkaar spelen, onder een speeltempo van “Fischer 40 minuten + 1 minuut per zet”.

