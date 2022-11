Linn Koster derde van Nederland op het NK judo -15 jaar

HOOGEVEEN – Gisteren is Linn Koster derde van Nederland geworden op het NK judo -15 jaar in Hoogeveen.

Gisteren vond in Hoogeveen het Nederlands Kampioenschap judo onder de 15 jaar plaats. Linn Koster, Joleen Bischoff en Thomas Groenbroek van Judo Tan Ren Jutsu wisten zich hiervoor te plaatsen. In de ochtend kwamen Linn en Joleen de mat op. Linn wist met volle overtuiging beslag te leggen op een bronzen medaille. Joleen ging met een 7e plek naar huis. Thomas kwam in de middag in actie. Hij wist ook partijen te winnen en mooie punten te maken. Ook hij ging met een 7e plek naar huis.

Een geweldige prestatie van deze judoka’s. Met plezier naar de top!

Ingezonden door Ronnie Grave