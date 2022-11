Publiek geniet van optreden shantykoor Störmwind

JIPSINGHUIZEN – Gisteravond vond in het buurthuis van Jipsinghuizen een optreden van shantykoor Störmwind plaats.

Shantykoor Störmwind is in 1991 in het kader van de verenigingsoptredens tijdens de Lichtweek opgericht door een groepje mensen van schuttersvereniging “De Burchtschutters” uit Wedde. In september 1992 werd voor het eerst opgetreden in de feesttent te Wedde, wat veel spontane reacties opleverde. Na deze avond werd dan ook besloten om verder te gaan en werd als naam Störmwind gekozen.

Het koor staat onder leiding van Peter Kuijer en wordt muzikaal begeleid door Herman Huls. Hun repertoire bestaat uit originele shanty’s, zeemansliedjes en de bekende meezingers in het Nederlands, Gronings, Engels en Duits. Deze zijn ook op cd te beluisteren.

Er wordt meerdere keren per jaar bij uiteenlopende gelegenheden opgetreden. Zo ook gisteravond in het buurthuis van Jipsinghuizen.

Foto’s: Altjo Wubbema, HIER vindt u meer foto’s en Gerda Boeijing