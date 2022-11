Baby’s in stuitligging worden steeds vaker met succes gedraaid in het Ommelander Ziekenhuis

SCHEEMDA – Het Ommelander Ziekenhuis heeft de afgelopen twee jaren de werkwijze bij het draaien van baby’s die in stuit liggen, veranderd. De slagingskans is daardoor flink verhoogd. Hierdoor kunnen steeds meer vrouwen op een natuurlijke manier bevallen. Gea Vije-Renken en Inge Draaisma zijn allebei verloskundige en hebben veel ervaring met het draaien van baby’s aan de buitenkant van de buik. Dit worden ook wel ‘versies’ genoemd.

Aan het einde van een zwangerschap liggen de meeste baby’s met het hoofdje naar beneden. Ligt een baby met de billen naar beneden, dan is dat een stuitligging. Een stuitligging brengt meer risico’s met zich mee tijdens een bevalling. Gea (verloskundige en physician assistant): “Een zwangere vrouw en haar partner hebben meerdere mogelijkheden als een baby aan het einde van de zwangerschap in stuit ligt. De uitwendige versie is de meest veilige optie bij een stuitligging, ten opzichte van een vaginale bevalling en een keizersnede. Bij een uitwendige versie wordt het kindje aan de buitenkant van de buik gedraaid.”

Hoe werkt een uitwendige versie?

Een versiepoging, waarbij geprobeerd wordt de baby te draaien, is voor een zwangere vrouw natuurlijk een spannende gebeurtenis. Hoe gaat zo’n poging in z’n werk? Gea: “Het belangrijkste is dat de aanstaande moeder ontspannen is en dat de baby in een goede conditie is. We maken daarom van tevoren en na afloop een hartfilmpje. We kijken eerst met de echo hoe de baby ligt en of er voldoende vruchtwater is. Als dat allemaal gunstig is, kunnen we de baby proberen te draaien. We vragen de moeder van tevoren om met een volle blaas te komen. Zo wordt de baby al wat uit het bekken omhoog geduwd. De moeder laten we zo comfortabel mogelijk liggen.” Inge (verloskundige) vult aan: “Met onze handen proberen we vervolgens de baby te draaien. Als de versie lukt, dan is de kans groot dat de vrouw vaginaal kan bevallen. Lukt een versie niet of ziet een zwangere vrouw dit niet zitten, dan kunnen zij en haar partner kiezen voor een vaginale stuitbevalling of een keizersnede.”

Een versiepoging vroeger in de zwangerschap

In het Ommelander Ziekenhuis werden de afgelopen jaren gemiddeld één à twee uitwendige versies per maand gedaan. Nu is dat zo’n drie of vier per maand. Gea: “In april 2020 ben ik bij het Ommelander Ziekenhuis komen werken. Daarvoor werkte ik onder andere in ziekenhuizen in Dordrecht en Breda. Daar deed ik veel versies, zo’n vijf of zes per week. Toen ik hier kwam werken, viel het me op dat er niet heel veel versiepogingen werden gedaan en dat ze vaak niet slaagden. Vanuit mijn eerdere ervaringen weet ik dat het belangrijk is dat vrouwen al bij 36 weken een versiepoging laten doen en niet later. We hebben daarom de verloskundigenpraktijken in ons VSV (het Ommelander Verloskundig Samenwerkingsverband) gevraagd om zwangere vrouwen met een baby in stuitligging eerder naar ons te verwijzen.”

Grotere kans van slagen door een vast en ervaren team

Er is daarnaast nu een vast team dat de versies doet. Gea: “Inge en ik zijn heel ervaren in versiepogingen. Samen met twee ervaren gynaecologen vormen we een vast team. Een vast team dat regelmatig versies doet, werkt heel goed. Zoals met veel dingen, kun je iets pas goed, als je het vaak doet. Dan krijg je er handigheid in. Zo werkt het ook met versies.” Inge vult aan: “Door de aanpassingen die we hebben gedaan, zien we dat er steeds meer versies lukken. Daardoor zien we ook dat we iedere maand steeds meer versiepogingen doen. Als de kans van slagen groter is, kiezen vrouwen sneller voor deze mogelijkheid.”

Kennis en kunde

Gea en Inge brengen veel kennis en kunde mee vanuit eerdere (werk)ervaringen. Inge: “Voordat ik bij het Ommelander Ziekenhuis kwam werken, heb ik bij verschillende verloskundigenpraktijken gewerkt en in het ziekenhuis in Hardenberg. Sinds januari werk ik bij het Ommelander Ziekenhuis. Om te leren en ervaring op te doen met versies, ben ik naar de versiepoli van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch gegaan. Deze poli staat er om bekend dat ze een hoog slagingspercentage heeft, vrouwen komen van ver weg naar deze versiepoli. In oktober ben ik voor het Twinning-project, vanuit de beroepsvereniging voor verloskundigen, naar Cambridge in Engeland geweest. We hebben kennis uitgewisseld met Engelse verloskundigen en ervaren hoe de geboortezorg in Engeland georganiseerd is. En we hebben een workshop bijgewoond van een verloskundige die gepromoveerd is op het onderwerp versies en stuitbevallingen. Die kennis neem ik zeker mee naar ons ziekenhuis!”

Bron: OZG