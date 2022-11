Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 7 november, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

BUIIG | EIND VAN DE WEEK DROOG

Het wordt een tamelijk bewolkte dag en zo af en toe zal er wat regen vallen. Er kan bij ons een flinke bui tussenzitten, maar de meeste kans op pittige buien is er in Friesland en rond het IJsselmeer. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en de maximumtemperatuur is 13 á 14 graden.

Ook vanavond is een beetje regen mogelijk maar vannacht en morgenochtend is het droog met meer opklaringen. Minimumtemperatuur vannacht rond 9 graden.

Voor morgen is de maximumtemperatuur ongeveer 15 graden bij een matige wind, kracht 3 tot 4. Er is ’s middags en ’s avonds weer veel bewolking en verspreid kan er wat regen vallen.

En ook woensdag heeft zo’n weertype met veel bewolking, af en toe regen en een zuidwestenwind. Maar daarna gaat het de goede kant op: er komt donderdag een hogedrukgebied naar Frankrijk en Duitsland en daarmee zal het eind van de week en volgende weekend droog zijn. Er zijn dan ook meer zonnige perioden en het blijft nog redelijk zacht met maxima rond 13 graden.