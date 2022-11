Documentaire De Storm op TV Drenthe

EMMEN, EEXT – RTV Drenthe gaat een documentaire over de novemberstorm van 1972 uitzenden.

13 november 1972, een datum die voor veel ouderen in hun geheugen gegrift staat. Op die dag nu vijftig jaar geleden trekt een verwoestende storm over Nederland, vooral Drenthe wordt zwaar geraakt. Bomen knakken af als luciferstokjes en daken van stallen en huizen vliegen door de lucht. In totaal komen negen mensen om, van wie een in Havelte. Zo’n 7 miljoen bomen sneuvelen.



In de documentaire De Storm blikken we terug met inwoners van Eext en Emmen over de verwoestingen van destijds. Oud-aannemer Harm Lanjouw uit Eext herinnert het zich als de dag van gisteren. Hij gaat op de bewuste maandagochtend 13 november onderweg van Eext naar Gasteren. Vanuit zijn auto ziet hij omgewaaide bomen op de weg liggen en beleeft hij angstige momenten. ‘En toen sloeg mij eigenlijk de schrik al een beetje om het hart, ik denk ojee, ik moet wel weer terug en dan hoop ik maar dat er onderweg niks meer omgewaaid is want anders sta ik klem tussen Gasteren en Eext. Toen reed ik weer terug door Anderen en toen vloog bij een boerderij de hele voorgevel eruit. Toen kreeg ik het echt wel een beetje benauwd, verdorie er is echt wel wat aan de hand.’ In Eext werd in de dagen daarna een film gemaakt waarop te zien is dat het dak van een koeienschuur is weggeblazen. Jacob Vedder helpt de getroffen veehouder uit de brand.



Jacob Kuiper is nog een schooljongen als de storm over het Noorden raast, hij raakt zo gefascineerd door die ervaringen dat hij uiteindelijk bij het KNMI gaat werken. ‘Als je de schade naar huidige getallen zou vertalen kom je voor heel Nederland uit op 430 miljoen euro schade. De zwaarste storm die we tot nu toe hebben gehad was in 2018, die zit er net boven. Qua schadebedrag is dit de op een na zwaarste storm die we de afgelopen 50 tot 60 jaar hebben meegemaakt.’



Ook in Emmen is de ravage groot. Hobby-fotograaf Gauke Zijlstra neemt speciaal een dag vrij om overal in Emmen foto’s te kunnen maken. Vooral in het centrum liggen veel bomen om. ‘Zulke dikke bomen, dan raakt je dat, in het winkelcentrum was een boel glas kapot, waren ze de winkels aan het dicht maken met multiplex en er stonden grote groepen mensen glas te vegen.’



Vooral de bossen in Drenthe krijgen een enorme klap. In totaal wordt in ons land 930.000 kubieke meter hout geveld en bijna de helft daarvan ligt in Drenthe. Staatbosbeheer besluit in de weken na de storm om op vier plekken in Drenthe een gedeelte van de omgewaaide bomen niet op te ruimen. Een perceel bos tussen Exloo en Borger is een van die blijvende herinneringen. Volgens boswachter Linde Veldhoen is dit best bijzonder en zijn er de laatste 50 jaar bijzondere effecten ontstaan. ‘Die bijzondere effecten zagen we eigenlijk al heel snel, voor de storm was de boommarter nog niet aanwezig in dit deel van het bos. Na de mikado van boomstammen, kwam de boommarter en de reeën konden hier beschutting vinden. Dus er kwamen direct heel veel dieren op af, die hier veilig konden verblijven. En nog steeds gebeurt dat.’



De documentaire De Storm wordt uitgezonden op zaterdag 12 november om 17.30 uur en wordt daarna de hele avond herhaald. Op zondag 13 november kunt u om 12.20 uur kijken of later die dag naar de herhaling. De documentaire is daarna te zien op Uitzending Gemist van RTV Drenthe.

