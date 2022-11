Fotoimpressie van de Allerheiligenmarkt Winschoten

WINSCHOTEN – Burgemeester Cora-Yfke Sikkema opende vanmorgen met een kanonschot de 206de editie van de Allerheiligenmarkt.

Vanochtend is het (letterlijke) startschot gegeven van de Adrillen. Burgemeester Cora-Yfke Sikkema sprak vanaf het balkon van het gemeentehuis de bezoekers toe en de nieuwe stadsdichter Refia Doevendans droeg een gedicht voor. De stadsomroeper praatte het geheel aan elkaar en met een kanonschot werd de opening afgerond.

Waar in 2021 de markt vanwege de geldende corona maatregelen nog in afgeslankte vorm plaats moest vinden, is in 2022 alles weer als ‘vanouds’. De warenmarkt stond op de Venne, vanaf het Oldambtplein tot en met het pand van Vishandel Chris Lich opgesteld. Daar ging de markt de bocht om en liep door tot aan het oude pand van de Kijkshop. Eenmaal hier kon men zo doorlopen naar de kermis op het Marktplein of de inwendige mens verzorgen in één van de vele horecaondernemingen. Met bijna 100 kramen waren alle beschikbare meters voor de markt weer volledig gevuld.

Straattheater

Tijdens het bezoek aan de markt was er ook voldoende ander vertier. Zo liepen er gedurende de dag verscheidene straattheater acts rondom het marktterrein en in de Langestraat.

Kinderplein

Nieuw was het kinderplein. Op het Israëlplein werden een aantal leuke attracties aangeboden waar de jongste bezoekers van de markt zich mee konden vermaken, zoals een springkussen en een rodeostier.

Volgende week maandag wordt tijdens Lutje Adrillen de markt nog eens dunnetjes overgedaan. Het begint om 09.00 uur en eindigt om 17.00 uur.

Foto’s: Johannes Velthuis