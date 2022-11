Gedegen overwinning voor v.v. Veelerveen

VEELERVEEN – Een nipte overwinning van Veelerveen op Bareveld d.d. 6 november jongstleden. Het bezorgde de geelzwarten opnieuw de koppositie in de vierde klasse C, omdat BNC en THOS de punten deelden.

Na een half uur spelen opende Veelerveen de score. Een schot van Yannick Kruizinga werd in de rebound alsnog verzilverd door Jelle Oost, die na meerdere blessures weer fit genoeg was om te spelen. Wel werden verdediger Wouter de Jong en spits Kevin Rosevink nog gemist in de basisopstelling. Ook middenvelder Lars van Ravenhorst viel na tien minuten al uit. Hij werd vervangen door Yoran Reit, die diezelfde ochtend al in actie was geweest.

Na de rust ging Bareveld op zoek naar de gelijkmaker. En die werd gevonden: Arnold Schuitema maakte de 1-1 na ongeveer een kwartier spelen in de tweede helft. Veelerveen kwam vrij snel met een antwoord. Opnieuw was het Jelle Oost die trefzeker was, wederom op aangeven van Yannick Kruizinga: 2-1.

Veelerveen moest in de slotfase alle zeilen bijzetten, maar wist de voorsprong te behouden.

Opmerkelijk was ook de rentree van Daan Koolhof, die na een knieblessure weer wat speelminuten kreeg. Vester Spackman werd ook ingezet in de tweede helft. Hij creëerde nog een grote kans om de voorsprong verder uit te breiden. Dat lukte nét niet. Beide heren vervingen Tim Kampshoff en Jesse Bergman.

Fotograaf Reinier Edens maakte weer een fotoverslag van de wedstrijd.

Ingezonden