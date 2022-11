Groningen1 haalt het Bloemetje van de Dag weer van stal

G1 – Jarenlang was het bloemetje van de dag een populair item op radio, en dat hebben we weer van stal gehaald! Iedere week geven we een prachtige bos bloemen weg aan iemand die dit verdient heeft.

Ken je iemand die volgens jou in aanmerking zou moeten komen voor het bloemetje bijvoorbeeld omdat iemand iets bijzonders heeft gepresteerd, altijd voor iemand klaar staat of een andere mooie reden, geef hem of haar dan op. Dat kan via onze facebook pagina, whatsapp: 088-1199345, of e-mail: redactie@groningen1.org.

Ingezonden