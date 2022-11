Hersftavondrit bij Museumspoorlijn STAR

STADSKANAAL, VEENDAM – De herfst is aangebroken, de dagen worden korter. Binnen in de trein is het lekker warm. Op zaterdag 12 november rijdt Museumspoorlijn STAR een speciale herfstavondrit tussen Stadskanaal en Veendam. Deze rit is te combineren met een heerlijk diner onderweg of een lekkere borrelbox!



Culinair genieten

Het diner wordt onderweg in de trein geserveerd. Het is een viergangenmenu in herfstsferen. Maar in plaats van een diner kunnen bezoekers ook een lekkere borrelbox reserveren.



Dienstregeling en kaartverkoop

De trein, getrokken door een historische diesellocomotief, vertrekt om 17.30 uur uit Stadskanaal voor een rit naar Veendam.



www.stadskanaalrail.nl.

