Jongeren van PrO Winschoten gaan de Weddenschap aan! 

WINSCHOTEN – Jongeren van het praktijkonderwijs lezen wel. De komende maanden laten ze dit zien door het aangaan van de Weddenschap. Zes maanden lang lezen de leerlingen boeken. Wanneer er drie boeken gelezen zijn, hebben de jongeren de weddenschap gewonnen. Het project wordt afgesloten met een beloning voor de lezers. Elk jaar organiseert Stichting Lezen de campagne om het lezen te bevorderen want ‘Wie meer leest wordt beter in taal’. En dat is wat een school beoogd te doen, aldus PrO Winschoten, onderdeel van het Dollard College. Taal behoort tot de basisvaardigheden. Goed kunnen lezen is een voorwaarde om je goed te kunnen redden in de maatschappij.

Vrijdag 4 november vond de officiële aftrap plaats. Wethouder van onderwijs dhr. Nieboer, bracht een bezoek aan een van de klassen en ondertekende het contract. Waarmee hij niet alleen aangeeft dat hij het lezen van boeken belangrijk vindt maar dit zelf ook nog eens in de praktijk brengt! Ook een aantal docenten en vestigingsdirecteur Arne Jan Bugel meldden zich aan op de site van de weddenschap.

Wie denkt dat de leerlingen van het praktijkonderwijs niet van lezen houden, heeft ongelijk. Maar het is soms wel een zoektocht naar het juiste boek. De school is een samenwerking aangegaan met biblionet. Leesconsulente Nanon Schipper begeleidt de docenten en jongeren tijdens dit project. Vandaag nam ze drie houten kratten vol boeken mee. Daar werd gretig in gegrabbeld. Ook verschenen de eerste boeken al op de website van ‘de Weddenschap’. Gezien de motivatie gaat deze weddenschap wel gewonnen worden.

Ingezonden door Jos Begeman