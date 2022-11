Mantelzorgers Westerwolde nemen mantelzorgcompliment in ontvangst

WESTERWOLDE, BLIJHAM – Vandaag werden in de Koningsspil in Blijham mantelzorgcomplimenten uitgereikt.

Op 10 november is het de dag van de mantelzorg. Op deze dag worden mantelzorgers in heel Nederland in het zonnetje gezet. De gemeente Westerwolde bedankt haar mantelzorgers met een het mantelzorgcompliment. Dit compliment bestaat uit 4 bonnen van €25,-.

Er worden dit jaar zo’n 600 mantelzorgcomplimenten verstrekt, verdeeld over de hele gemeente Westerwolde. Wethouder Potze was vanmiddag in de Koningsspil te Blijham om een van de eerste complimenten uit te reiken. Een van de mantelzorgers die het compliment in ontvangst mocht nemen was mevrouw Harma Buze Schuur uit Bellingwolde (foto). Zij zorgt voor haar man, die vanwege onder anderen een spierziekte lichamelijke beperkingen heeft.