Pekelder wethouder opent tentoonstelling bijzondere beelden in Oude Pekela

OUDE PEKELA – Wethouder Ellen van Klaveren van de gemeente Pekela heeft gistermiddag in de hallen van Stichting Siep & Co in Oude Pekela de expositie: “Het geheim van Nieuw Beerta” geopend.

In deze expositie gaat het om beelden uit eikenhout gemaakt van de in 2008 overleden beeldhouwer Willem Massa. Uit de verschillende sculpturen en toespraken door onder anderen zijn weduwe blijkt dat de kunstenaar in mentaal opzicht diep is geraakt door het bombardement op Nijmegen in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog. Ook het beschadigen van de planeetde aarde door de mens heeft de ex-Nijmegenaar tijdens zijn hele leven sterk beïnvloed.

De opening van de expositie werd door ruim veertig genodigden, waaronder enkele delegaties van regionale culturele instellingen bijgewoond. De tentoonstelling, die gratis toegankelijk is, is gedurende de maand november op zondag-, maandag- en woensdagmiddag van twee tot vijf uur in het Hempflax-complex aan de H.Westerstraat 22 9665 AL Oude Pekela te bekijken.

Ingezonden door Tammo Tillema

Foto’s: Abel van der Veen