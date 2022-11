BAD NIEUWESCHANS – Op woensdag 16 november organiseert GrensInfoPunt Eems Dollard Regio (GIP EDR) een spreekdag.

Grenspendelaars en hun werkgevers kunnen dan met vragen op het gebied van belasting, ouderdomspensioen en sociale verzekeringen terecht bij GIP EDR. Belangstellenden kunnen hun vragen stellen aan medewerkers van de belastingdiensten uit Groningen en Leer en het ‘Bureau voor Duitse Zaken’ (BDZ), een speciale afdeling van de ‘Sociale Verzekeringsbank’ (SVB) in Nijmegen. Een gratis adviesgesprek op 16 november is mogelijk tussen 10.00 – 12.30 uur en 13.30 – 16.00 uur.

Heeft u belangstelling voor een adviesgesprek tijdens deze spreekdag?

Stuur dan een e-mail naar gip@edr.eu en vermeld hierin ook het telefoonnummer waarop u goed bereikbaar bent. Een van onze GIP EDR-adviseurs zal dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om een afspraak in te plannen.



Bij het GrensInfoPunt kan iedereen terecht voor gratis informatie en advies over wonen, werken, ondernemen en studeren in of pensioen ontvangen uit het buurland.

GIP EDR is bereikbaar via het online contactformulier (https://grenzinfo.eu/edr/nl/aanvraag/) op de GIP EDR-website of per mail via gip@edr.eu.

De dienstverlening van GrensInfoPunt Eems Dollard Regio (GIP EDR) wordt mede mogelijk gemaakt door ondersteuning vanuit de provincies Groningen en Drenthe, de Arbeidsmarktregio Drenthe, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Duitse deelstaat Niedersachsen, de Landkreisen Emsland en Leer en de Agentur für Arbeit Nordhorn.

