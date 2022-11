Westerwolde op karakter naar een remise in Zuidbroek

ZUIDBROEK – In een wedstrijd vol figuurlijke en letterlijke vechtlust kwamen Westerwolde en ZNC zondagmiddag 6 november op sportpark Heiligelaan in Zuidbroek een broederlijk gelijkspel overeen. Nou ja “broederlijk”, aan het eind van de wedstrijd en al diep in de extra tijd vlogen de ipons en wasari’s als een lieve lust door de lucht. Aanleiding tot dit tumultueuze slot van deze wedstrijd was het feit dat beide ploegen nog volop voor de winst gingen en een overtredinkje links en rechts niet werd geschuwd. En voor de dienstdoende arbiter is het dan zaak aan te voelen wanneer een wedstrijd kan en moet worden afgefloten. En ondanks het feit dat scheidsrechter Louwes uit Zwartemeer de wedstrijd naar behoren onder controle had, voelde hij dat moment niet goed aan met als gevolg in het veld de nodige onvriendelijkheden waar het publiek zich zelfs mee wilde bemoeien. Zo ver kwam het, mede door kordaat optreden van andere supporters, gelukkig niet. Daar waar de arbiter nog tal van rode kaarten had kunnen geven, hield hij deze verder op zak en verdwenen de spelers van beide teams met een 1 – 1 gelijkspel nog net niet hand in hand naar de kleedkamers.

Al vanaf de aftrap liet de thuisploeg zien dat er deze middag op het scherpst van de snede gespeeld diende te worden. Iets waar Westerwolde aanvankelijk enige moeite mee had, maar naarmate de wedstrijd vorderde daar toch beter mee om wist te gaan. In de eerste vijfentwintig minuten gebeurde er voor beide doelen nagenoeg niets. ZNC had een optisch overwicht, maar de verdediging van Westerwolde wist de soms gevaarlijke aanvallen op de juiste manier te neutraliseren en probeerde daar waar mogelijk aanvallend het nodige tegenover te stellen. Totdat in de 26e minuut Dion Pater namens ZNC na een snelle aanval over links middels een prima spitsengoal de 1 – 0 op het prachtige scorebord toverde. Lang konden de mannen van trainer Henk Blijham niet van deze voorsprong genieten. In de daaropvolgende minuut stuurde de deze middag uitblinkende Mark Geukes Joran Luijten over rechts de diepte in en vanaf randje achterlijn legde hij de bal keurig terug op de weer herstelde middenvelder Merill Wakker. Na kort daarvoor een dot van een kans te hebben gemist, trok hij de trekker nu wel beheerst en zuiver over. Onhoudbaar voor de ZNC-goalie verdween de bal hoog in het dak van het doel: 1 – 1. In de resterende twintig minuten van deze speelhelft golfde het spel op en neer, maar tot grote mogelijkheden en dus eventuele doelpunten kwam het niet en dus kon men op last van arbiter met de verkregen tussenstand de thee opzoeken.

In de tweede helft, met bij Westerwolde Sander van Hoorn voor Michel ter Horst, een verder heerlijke open wedstrijd die alle kanten op kon gaan. Beide teams speelden vol op de aanval, waarbij ook vaak van alles misging. De spanning vergoedde echter veel en doordat er zowel door ZNC als Westerwolde dus vol op de aanval werd gespeeld, werd het een vermakelijke wedstrijd. Links en rechts vielen kleine kansen te noteren, maar mede door goed keeperswerk bleef het duel in evenwicht. Westerwolde zwijnde vlak voor het einde van de reguliere speeltijd nog het meest toen een bal buiten bereik van doelman Rudie Bergman op de paal viel. En toen scheidsrechter Louwes meende de extra tijd ruimschoots en volledig te moeten bemeten, sloeg de vlam in de pan. Na de zoveelste overtreding kon een speler van Westerwolde zich niet beheersen met als gevolg een kluwen aan duwende en rollebollende spelers. Toen de rust weer enigszins was teruggekeerd werd de rode kaart tevoorschijn gehaald, maar het had er alle schijn van dat de arbiter het overzicht ietwat kwijt was en uiteindelijk besloot niemand meer te bestraffen. Waarschijnlijk kwam deze afloop van een wedstrijd vol emotie mede tot stand door prima ingrijpen van de begeleiding van beide teams.

Mocht men deze middag niet in Zuidbroek aanwezig zijn geweest, maar naderhand wel het treffen tussen AJAX en PSV hebben gezien, dan heeft men een kleine indruk hoe de beschreven wedstrijd in de derde klasse C is verlopen. En doordat koploper FC Lewenborg deze middag ook niet verder kwam dan een gelijkspel, verspeelden beide ploegen de kans om twee punten dichter naar de top te sluipen. ZNC zakte een plaats op de ranglijst en Westerwolde handhaafde zich keurig op de vijfde plaats met nu tien punten uit zes wedstrijden. Volgende week staat er voor de mannen van trainer Richard Streuding weer een thuiswedstrijd op het programma. Op sportpark De Barlage wordt dan de v.v. Actief uit Eelde-Paterswolde ontvangen. Met vergelijkbare “vechtlust” als deze middag tentoongespreid, zal het ook dan vast en zeker weer een boeiend treffen worden.

Opstelling Westerwolde: Rudie Bergman – Mark Geukes – Rudolf Riks – Rik te Velde (60e min. Wilco Huls) – Mikai Luijten – Joran Luijten – Kevin v.d. Laan – Merill Wakker (83e min. Maurice Gersonius) – Julian Smid (83e min. Tex van Kalmthout) – Michel ter Horst (46e min. Sander van Hoorn) – Frank Riks

Scheidsrechter: dhr. G. Louwes

Aantal toeschouwers: 75

Amusementswaarde: 7

Ingezonden door HJ Pleiter