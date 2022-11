Nieuwe kleedkamer plus extern toilet bij v.v. Westerwolde

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 8 november, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJ MOOIE DAG | MORGEN NOG REGEN

Het gaat in principe een mooie dag worden met zonnige perioden en wat wolkenvelden, later raakt het helemaal bewolkt en in de loop van de avond is er kans op wat regen. Het is door de zuidenwind ook behoorlijk zacht voor deze tijd van het jaar want het wordt vanmiddag ongeveer 15 graden.

En zacht blijft het vannacht ook met een minimum van een graad of 10, maar soms valt er wat lichte regen en het blijft een beetje waaien. Morgen neemt de kans op regen toe en in de middag en avond kan het redelijk nat worden met 5 tot 10 mm aan neerslag. De maximumtemperatuur is nog 13 á 14 graden, maar door de bewolking en de regen kan je natuurlijk niet meer van zacht najaarsweer gaan spreken.

Wat dat betreft is het van donderdag tot zondag beter want na een enkel buitje en bewolking op de donderdag is het dan een paar dagen droog met zonnige perioden en ’s middags nog 12 of 13 graden. En er komt geleidelijk minder wind. Daardoor wordt het ’s nachts natuurlijk kouder met minima in het weekend rond 3 of 4 graden, en kans op vorst aan de grond.