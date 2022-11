Muzikale veldtocht door drie zwaargewichten in De Klinker

WINSCHOTEN – Wat krijg je als je drie totaal gepokt en gemazelde ex bandleden van 10CC, Bad Company & Sweet bij elkaar op het podium zet? Frontm3n! Deze heren gaan op muzikale veldtocht door Nederland de komende periode met een twintigtal shows. Onder de noemer An Exclusive Acoustic Night brengen ze de nodige klassiekers voor het voetlicht, ontdaan van alle toeters en bellen. Op 23 november komen ze naar De Klinker.

Gitarist en zanger Mick Wilson (10cc), zanger Robert Hart (Manfred Mann’s Earth Band, Bad Company) en zanger/gitarist Pete Lincoln (Sweet, Smokie, Sailor) vormen Frontm3n. Mick en Pete tourden als gezamenlijke leden van Cliff Richard’s band de wereld over. Het was een intensieve samenwerking die nadrukkelijk naar meer smaakte. Hart haakte later aan en een nieuw trio was een feit.

Wilson over de samenwerking: “Als je akoestisch speelt en vriendschap, enthousiasme en liefde voor muziek toevoegt, klinkt het resultaat alsof alles op dezelfde plek is ontstaan. Er zijn drie gitaren en drie stemmen. Samen klinkt het als twee uur met een van deze radiostations uit de Gouden Eeuw”.

Fans kunnen van Frontm3n hits verwachten als The Air That I Breathe, He Ain’t Heavy en He’s My Brother van The Hollies, Love is Like Oxygen en Ballroom Blitz van The Sweet en I’m Not In Love, Dreadlock Holiday van 10cc. Maar ook liedjes van Cliff Richard (Carrie, Devils Woman), Roy Orbinson (Pretty Woman, You Got It) en Sailor (Girls Girls Girls, Glass of Champagne).

Robert Hart is geboren op 1 november 1958 in Hampshire. Hij was frontman van o.a. Bad Company en Company of Snakes (voormalige Whitesnake-leden). Momenteel is hij de leadzanger van Manfred Mann’s Earth Band en de band Diesel.

Mick Wilson is geboren op 30 november 1962. Zijn liefde voor muziek begon toen zijn ouders hem in 1969 voor Kerst een gitaar gaven. Sindsdien heeft Mick opgetreden en samengewerkt met artiesten als: Lionel Ritchie, Alice Cooper, Kylie Minogue, Alison Moyet, Chris Rea, Donny Osmond en Robin Gibb.

Pete Lincoln is geboren op 15 maart 1956 in Newcastle. Van kinds af aan speelde Pete al gitaar en was hij erg muzikaal. Hij kan zich niet anders herinneren dan dat muziek zijn topprioriteit was. Hij is 10 jaar lang frontman geweest van Sailor, een wereldwijd succesvolle band met hits als Girls, Girls Girls en Glass Of Champagne. In 2006 werd hij aangenomen als leadzanger en bassist voor The Sweet.

Zie voor alle tourdata: https://proacts.nl/frontm3n/

Ingezonden