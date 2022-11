Na lange tijd weer de MCV-show

VALTHERMOND – Eindelijk is het weer zover! Het is na een lange tijd weer de tijd om de MCV-show van nieuwe tractoren en machines te doen laten plaatsvinden. Medewerkers en directie zijn zeer verheugd dat het weer mogelijk is. We nodigen dan ook met veel enthousiasme en plezier alle relaties en geïnteresseerden -van jong tot oud- hierbij van harte uit een kijkje te komen nemen op onze aankomende showdagen aan het Zuiderdiep 244 te Valthermond!

Donderdag 24 november bent u vanaf 10.00 tot 22.00 uur, vrijdag 25 november van 10.00 tot 22.00 uur en zaterdag 26 november van 10.00 tot 17.00 uur is er de mogelijkheid de nieuwste tractoren en het daarmee gepaard gaande machinepark te bekijken.

De ervaring leert ons dat nagenoeg alle inwoners in de wijde omgeving van ons bedrijf wel op een of andere manier direct of indirect betrokken zijn bij de veelzijdige agrarische sector, ofwel via een loonbedrijf, een landbouwbedrijf, een veebedrijf of pluimveebedrijf of de toeleveranciers! Is er niet de directe zakelijke & persoonlijke betrokkenheid dan is het wel door de grote machines en tractoren die door met regelmaat door de omgeving rijden.

Vaak stellen mensen dan ook de vraag, waar worden deze machines voor ingezet, hoe werkt zo’n machine?! Of wat kost zoiets wel niet? Waar zijn ze voor?! Hoe werkt zo’n machine? Mocht u dat ook te weten willen komen? Vraag het ons gerust!

Alle bevlogen medewerkers van MCV Valthermond & Assen staan u als bestaande of nieuwe relatie maar ook als inwoner uit de omgeving of geïnteresseerde in de agrarische sector, dan ook graag te woord! We geven u uitleg of nemen u of uw (klein)kinderen wellicht even mee voor een ritje in zo’n machtige tractor!

Dus wees welkom op onze showdagen! Wij willen u graag begroeten!

Tot ziens namens de familie Homan-Free en het volledige team van MCV Valthermond & Assen!

