Stimuleringsregeling centrum Winschoten pakt leegstand aan en brengt allure terug in de winkelstraat

WINSCHOTEN – Ondernemers in het centrum van Winschoten kunnen nog aanspraak maken op de stimuleringsregeling Toekomstbestendig Centrum Winschoten. Meerdere ondernemers hebben inmiddels gebruik gemaakt van de subsidie, maar er is nog budget beschikbaar. De regeling is bedoeld om de leefbaarheid in het centrum te verbeteren en wordt gefinancierd met €500.000 vanuit het Nationaal Programma Groningen. Aanpak van de leegstand en gevels in het centrum, evenals het verplaatsen van winkels naar het kernwinkelgebied, past bovendien goed bij de ambities die zijn vastgelegd in de Detailhandelsvisie en het Ambitiedocument Centrum. Beoogd is een levendig en toekomstbestendig centrum.

De regeling die sinds januari dit jaar open staat, is sinds de start al meerdere keren aangesproken. Deze week nog werd er subsidie toegekend voor gevelverbetering van meerdere panden aan de Vissersdijk en de Venne en voor verbetering van leegstaand vastgoed in de Langestraat.

Ambities

In oktober stemde de gemeenteraad van Oldambt in met het Ambitiedocument Centrum voor de komende jaren tot en met 2030, met een doorkijk naar 2050. In het centrum van Winschoten werd de afgelopen jaren al flink geïnvesteerd, maar ontwikkelingen in de detailhandel – o.a. door toename van het online winkelen -, economie en woningmarkt vragen opnieuw om actie. Wethouder Erich Wünker benadrukt het belang van de stimuleringsregeling: “De afgelopen jaren mocht ik meermaals de gouden gevel prijs uitreiken. Dat zijn stuk voor stuk mooie voorbeelden van wat de regeling ons brengt. Ons centrum heeft zoveel mooie panden, die een positieve impuls kunnen gebruiken. Zo wordt het voor bezoekers weer aantrekkelijker om hier te verblijven en dat is juist wat we willen stimuleren. In Winschoten kun je goed vertoeven.”

Aanvragen

Ondernemers kunnen hun aanvraag voor de stimuleringsregeling indienen via de website van de gemeente. De regeling loopt tot uiterlijk 1 januari 2024 of zoveel eerder als het budgetplafond van €500.000 is bereikt. De ingediende aanvragen worden beoordeeld door de werkgroep Stimuleringsregeling. Deze werkgroep bestaat uit een vertegenwoordiger van de Cityclub Winschoten, een vertegenwoordiger van een onafhankelijk adviesbureau en medewerkers van de gemeente.

