Wandelen werkt! in Wedde

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 10 november, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VOORAL WOLKENVELDEN | KOMENDE DAGEN MEER ZON

Ook vandaag hebben we nog een zuidwestenwind met windkracht 3 tot 5, maar de luchtdruk is omhoog gegaan en daardoor wordt het een vrijwel droge dag. Want er kan uit de bewolking van vandaag lokaal wel een drup regen vallen maar dat zijn zeker geen buien zoals gistermiddag. Af en toe komt de zon er ook bij maar heel vaak is dat niet, de maximumtemperatuur komt op 13 graden te liggen.

Vannacht is er ook nog vrij veel bewolking en dan daalt het tot 8 graden, overdag is het morgen vrij zonnig met vooral wat sluierbewolking. Er staat dan windkracht 3 tot 4 en de temperatuur komt opnieuw tot rond 13 graden.

Zaterdag komt daar een graadje bij want dan is het zonnig met windkracht 2 tot 3 en dat wordt dus een mooie -en rustige- herfstdag. Zondag is er iets meer bewolking maar de zon is ook dan belangrijk en het is nog droog, pas dinsdag volgende week is er weer kans is op een paar buien.