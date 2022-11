750 stuks zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen in woonwijk Winschoten

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 11 november, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MEER ZON | RUSTIG WEEKEND

Er is vanochtend bij ons nog vrij veel bewolking met maar af en toe zon, maar vanmiddag krijgen we meer zonnige perioden. Het is vandaag ook redelijk zacht met een maximumtemperatuur rond 13 graden. De wind is matig uit zuid tot zuidwest maar vanavond neemt de wind duidelijk af.

Vannacht is het dan ook rustig en mogelijk ontstaat er wat mist of nevel, de minimumtemperatuur is 2 á 3 graden boven nul.

Morgenochtend kan het ook nevelig zijn maar de zon komt er al bij en het wordt een vrij zonnige tot zonnige dag. Ook morgen is de maximumtemperatuur 13 graden, de wind is morgen zwak tot matig uit het zuiden (dat is windkracht 2 tot 3).

Ook de zondag is nog vrij zonnig dus het wordt een mooi weekend, en maandag blijft het eveneens droog. Het is pas dinsdag dat er weer kans is op een beetje regen. De middagtemperatuur zakt dan terug naar 10 tot 12 graden, maar zondagmiddag wordt het zo’n 13 graden. Echt koud wordt het ook op de lange termijn voorlopig niet.