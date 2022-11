Activiteiten in Het Groninger Landschap

GRONINGEN – Het Groninger Landschap organiseert in de maand november nog een aantal leuke activiteiten. Hieronder vindt u een paar, kijk ook op de website van Het Groninger Landschap voor tijden, prijzen en aanmelden.

26 november: Braakballen pluizen. Wil jij weten wat de uil gegeten heeft? Uilen eten muizen met huid en haar op en spugen wat ze niet kunnen verteren gewoon weer uit: een braakbal. Wil jij weten wat er in zo’n braakbal zit? Kom dan braakballen pluizen. De botjes die je vindt, mag je meenemen naar huis. Deze activiteit doen we in twee rondes op een middag. Meld je aan voor één van beide rondes

Start om 14.00 uur en om 15.00 uur in Bezoekerscentrum Reitdiep, Wolddijk 103 te Groningen. Het is geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar en opgeven is noodzakelijk. Deelname is gratis.

27 november: Struinen langs de Dollard. Een leuke en leerzame middag voor kinderen van de basisschool-leeftijd. Op deze laatste struuntocht van dit jaar is het inmiddels winter en zijn de vogels die dit jaar gebroed hebben in dit gebied vertrokken naar warmere oorden in het zuiden. Deze struuntocht staat in het teken van het opruimen van de rommel dat is achtergelaten; vooral op de kwelders.

Start om 13.30 uur vanaf het Bezoekerscentrum Dollard, Dallingeweersterweg te Termunten. Het is verstandig om stevige waterdichte schoenen te dragen. Deelname is gratis.

27 november: Wandeling Polder Breebaart. Deze winterwandeling gaat door de polder Breebaart naar de zeedijk, waarbij een stuk over de zeedijk wordt gelopen langs de Punt van Reide en de bunkers bij Fiemel terug naar de Bezoekerscentrum Dollard. Onderweg vertelt de gids graag over het rijke verleden van het Reiderland, het ontstaan van de Dollard en later polder Breebaart en de betekenis van dit gebied voor diverse vogelsoorten.

Start om 14.00 uur vanaf Bezoekerscentrum Dollard, Dallingeweersterweg te Termunten. De tocht is ongeveer 2 km lang, stevige schoenen en warme kleding is aan te raden. Aanmelden is noodzakelijk. Neem je een verrekijker mee?

