ANWB Verkeersplein voor OBS De Wiekslag

BLIJHAM – OBS De Wiekslag heeft een ANWB Verkeersplein gewonnen.

Kinderen zijn kwetsbaar op de fiets. Ze zijn nog volop in ontwikkeling en kunnen verkeerssituaties vaak nog niet goed inschatten. Daarom tovert de ANWB in iedere provincie één schoolplein om tot een ANWB Verkeersplein.

Voor de actie “verkeersplein voor een schoolplein” hadden zich bijna 300 scholen uit heel Nederland aangemeld. Het publiek kon door een stem uit te brengen mede-bepalen wie een ANWB Verkeersplein won. In elke provincie was er één winnaar. Met ruim 500 stemmen was OBS De Wiekslag de winnaar van een ANWB Verkeersplein in de provincie Groningen.

Het verkeersplein is de afgelopen weken door R.O.B. (Recreation – Open mind – Balanced) aangelegd. Vanwege het slechte weer liep de aanleg enige vertraging op en werd de officiële opening uitgesteld. Maar vandaag was het zover: het verkeersplein is feestelijk geopend. Kinderen mochten met hun versierde fietsen rondjes rijden en er was limonade en broodjes knakworst.

Het ANWB Verkeersplein heeft als voornaamste doel de kennis over de verkeersregels en het verkeersinzicht van kinderen te vergroten en ze de ruimte te geven om in een veilige omgeving ervaring op te doen met verschillende verkeerssituaties, zodat ze straks goed voorbereid de weg op kunnen. Het verkeersplein bevat onder andere een rotonde, een zebrapad en verkeersborden. Daarnaast krijgt de school lesmateriaal, ontwikkeld door ANWB Streetwise, zodat alles uit het verkeersplein gehaald kan worden. Zo kunnen de leerkrachten, samen met de leerlingen, in de praktijk aan de slag te gaan.

Uit recent ANWB-onderzoek blijkt dat dit nodig is. De indruk is dat kinderen steeds minder ervaring opdoen in het verkeer. De reden hiervoor varieert: ze hebben geen fiets, alle activiteiten zijn op loopafstand of ze worden vaak met de auto of bakfiets gebracht. En dat terwijl kinderen die in het verkeer praktijkervaring opdoen, zich eerder bewust zijn van de gevaren en dus ook sneller zelfstandig naar school kunnen.

Bron: ANWB

Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg