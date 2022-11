Game over klimaatverandering wint scholenchallenge

GRONINGEN – Een game die mensen bewust maakt van klimaatverandering. Daarover gaat het winnende idee van leerlingen van het Praedinius Gymnasium in Groningen. Zij deden sinds september mee aan de scholenchallenge ‘Wij hebben de toekomst’ van Nationaal Programma Groningen en Stichting Technasium.

Vandaag was de finale en presenteerden zij samen met 45 andere leerlingen en studenten hun idee in het provinciehuis in Groningen. Voor het uitvoeren van de game ‘Naturedo’ heeft Nationaal Programma

Groningen 10.000 euro beschikbaar gesteld. Siem Jansen, directeur Nationaal Programma Groningen: “De leerlingen keken naar veel meer dan alleen techniek. Ze hebben oplossingen bedacht die van betekenis zijn voor de omgeving en zelfs voor de rest van de wereld. Wij gaan het winnende team helpen om de

game verder te brengen.”



Winnaars

Er deden leerlingen en studenten mee van: het Alfa-college in Groningen, RSG de Borgen in Leek, het Praedinius Gymnasium in Groningen en het Ubbo Emmius in Stadskanaal. Alle onderstaande prijswinnaars gingen naar huis met een VIP-arrangement van Wildlands Adventure Zoo Emmen.

• Winnaar scholenchallenge ‘Wij hebben de toekomst 2022’: het idee Naturedo van het Praedinius Gymnasium. Je gaat daarin terug en vooruit in de tijd, de keuzes die je maakt hebben effect op het klimaat. De jury zegt hierover: “Het speelt in op bewustwording, er is goed nadacht over het verhaal, het is goed uitvoerbaar én geschikt voor meerdere doelgroepen.” “Het was zo spannend, mijn hart kon het niet meer aan”, zegt één van de teamleden na afloop van de prijsuitreiking.

• Meest vernieuwende idee: Licht in het donker van het Alfa-college. Een batterij op luchtdruk die werkt op restenergie van zonnepanelen. Ook als de zon niet schijnt kan je gebruikmaken van de energie die je opwekt. “Technisch gezien heel innovatief, knap bedacht, het werkende prototype sprak tot de verbeelding”, is de motivatie van de jury. Zowel Gasunie als SAMEEN hebben hun netwerk aangeboden om dit idee door te ontwikkelen.

• Beste pitch: Het pand van het Ubbo Emmius. Een pand waar je kan koken, douchen, eten en samen zijn met buurtgenoten. Ook kan je er je oude apparaten inleveren en sparen voor nieuwe. Oftewel: “Een buurthuis met duurzame extra’s. De boodschap achter dit idee sluit goed aan bij de actualiteit van energiearmoede”, aldus de jury.



Scholenchallenge

In totaal deden er aan de scholenchallenge 185 leerlingen en studenten mee van dertien technasium-, vmbo- en mbo-scholen in Groningen, Drenthe en Friesland. In september begonnen ze gezamenlijk met een zogeheten hackathon, waarbij ze dertig uur aaneengesloten werkten aan een oplossing voor een energievraagstuk. De acht weken daarna gingen ze met hun klas aan de slag om dit verder uit te werken. Vandaag was de finale in de drie provinciehuizen en presenteerden ze hun idee in de provincie waar

hun school staat.



Winnaars in Drenthe en Friesland

In Drenthe won het idee Enice-energie van het Dr. Nassau College Quintus uit Assen. Wie een overschot aan energie heeft, deelt dit met anderen of zet het op de buurtaccu. Het team introduceerde ook een nieuw belastingsysteem dat afhankelijk is van inkomen, inhoud van het huis en het aantal bewoners. In Friesland is de grote winnaar het idee Lisdoclean van het Linde College in Wolvega. Een volledig milieuvriendelijke allesreiniger gemaakt van lisdoddes. Lisdoddes kunnen gekweekt worden in veenweidegebieden, waarmee ze boeren een alternatief verdienmodel bieden.

