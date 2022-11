Jongen verdacht van insluipingen in verschillende woningen in de stad Groningen

GRONINGEN, TER APEL – In het centrum van Groningen zijn de afgelopen week vier insluipingen in woningen geweest. De bewoners werden ’s nachts opgeschrikt door een onbekend persoon in hun woning.

De insluipingen vonden ’s nachts en in de vroege ochtend plaats. Het gaat om twee insluipingen op 28 oktober. De eerste rond 06:00 uur in een woning aan het Hoendiep en de ander aan de Goudlaan omstreeks 08:30 uur. De derde insluiping gebeurde op 30 oktober omstreeks 02:30 uur aan de Rabenhauptstraat. Ook op 2 november was er een insluiping, dit keer rond 03:00 uur aan de Anna Paulownastraat. Nadat de bewoners met de onbekende persoon werden geconfronteerd, is hij weggevlucht.

Het is nog onbekend hoe de persoon binnen kwam. In de woningen zijn geen braaksporen aangetroffen. Het is dus goed mogelijk dat hij op eenvoudige wijze toegang tot de woningen heeft verkregen, bijvoorbeeld door te flipperen of doordat de deur niet goed op slot zat. Het leek in alle vier gevallen om dezelfde persoon te gaan. Het ging om een getinte man met een slank postuur. Hij is ongeveer 1.75 meter lang. Hij heeft kort zwart krullend haar, droeg een zwarte jas of hoodie en een donkerblauwe spijkerbroek. Het is mogelijk dat hij een mondkapje droeg.

De politie heeft vanmorgen vroeg, omstreeks 4:15 uur, een persoon aangehouden. Het gaat om een 17 jarige jongen die staat ingeschreven in Ter Apel. De jongen kon worden aangehouden nadat hij was herkend door politieagenten op straat op basis van een eerder gedeeld signalement en beelden. De jongen zit vast en wordt gehoord. Duidelijk moet worden wat zijn rol is geweest bij de vier insluipingen.