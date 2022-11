Niek Berendsen uit Ter Apel schrijft Gronings kookboek

TER APEL – Hoe verrassend is het dat een jongen, geboren in Taiwan, geadopteerd door een gezin uit Ter Apel, een Gronings kookboek schrijft? Niek Berendsen deed het!

Ik Niek Berendsen ben in 1990 geboren in Taiwan en geadopteerd door een Gronings gezin uit Ter Apel. Daar ben ik ook opgegroeid en ik heb gestudeerd in de stad Groningen. Al vrij vroeg heb ik een affiniteit ontwikkeld met mijn thuisprovincie, wat op meerdere manieren tot uiting is gekomen. Sinds 2013 ben ik bezig geweest met de Groninger keuken, onder andere met mijn Facebook-pagina over Groninger streekgerechten en -producten genaamd Cucina Groningana, wat Italiaans is voor Groninger Keuken.

Het idee was namelijk eerst om een pagina over Italiaans voedsel te maken, maar dat is uiteindelijk de keuken van mijn eigen provincie geworden. Wat mij opviel was dat men in Zuid-Europa veel trotser is op de lokale keuken, terwijl we dat in NoordEuropa veel minder zijn en soms niet eens weten dat iets typisch lokaal is. Dit heeft er waarschijnlijk ook mee te maken dat sinds de jaren zeventig de Nederlandse keuken in zekere zin is stil blijven staan en de ontwikkelingen vooral bestonden uit de introductie van buitenlands voedsel. Met dit boek hoop ik de veelzijdigheid van de Groninger keuken te laten zien en ook hoe je er creatief mee om kunt gaan en van de oude keuken, eigentijdse gerechten kunt maken. Ook hoop ik dat ik daarmee anderen inspireer om ook hun creativiteit en binding met de regio en oorspronkelijkheid aan te spreken.

Verhalen en tradities

Hoewel dit een boek is over de Groninger keuken in het algemeen, is het ook een persoonlijk project waar ik een stuk van mezelf in heb gestopt. Zo komen er familieverhalen in voor en is een van de doelen van dit boek het doorgeven van verhalen en tradities zoals ik die van mijn ouders en grootouders heb geleerd. Zij, alsook andere ouderen (waarvan velen inmiddels zijn overleden) zijn een belangrijke inspiratiebron geweest voor dit boek en mijn kennis over de Groninger keuken en oude tradities. In een tijd van sociale spanningen, internationalisering en kunstmatige voedselproductie, is het denk ik belangrijk om weer aan te sluiten bij het gevoel van oorsprong, worteling, authenticiteit en romantiek zoals we vanuit eerdere tijden kunnen leren. Daarom is dit boek niet alleen een verzameling recepten, maar is de achtergrondinformatie even belangrijk.

Het boek: ‘Achter de Koezen met klassieke en moderne recepten uit de provincie Groningen’ verschijnt vanaf 21 november bij Uitgeverij Profiel. Niek Berendsen neemt je er in mee op een culinaire reis door Noord-Nederland en laat je de verscheidenheid van de Groningse keuken beleven door het jaar heen.

