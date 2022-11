Partij voor het Noorden wil woninghuur korting

OLDAMBT – De fractie van de Partij voor het Noorden heeft afgelopen woensdag, in de begrotingsvergadering van de gemeente Oldambt, gepleit voor een spoedige aanvulling in onze woningvoorraad. De vraag naar goede en betaalbare huurwoningen is enorm gestegen en een woningnood dreigt of is eigenlijk al een feit. Tevens pleitte de fractie voor een huurkorting voor woningen die nauwelijks of slecht geïsoleerd zijn.

Aanleiding daarvoor is een te verwachten energiearmoede als gevolg van de komende koude maanden. Deze zal ongetwijfeld ook binnen de gemeente Oldambt zijn weerslag kennen en niet alleen onder de minder draagkrachtige inwoners. PvhN-raadslid Mark Kalse; Ik hoor dat veel mensen nu al in de avond met een extra trui aan en met dekentjes op de bank kruipen om verwarming uit te sparen. Dit met angst voor hun nieuwe energierekening, die in veel gevallen per maandtermijn meer dan verdubbelt is. Zelfs verdrievoudigd is geen uitzondering. Hoe zal dat straks dan zijn, als het ook nog eens gaat waaien, sneeuwen en vriezen? Wat als we een echte, misschien wel horror winter mogen beleven?

Bij de presentatie en bespreking van de begroting voor het jaar 2023 heeft het Oldambtster college, waar ook de Partij voor het Noorden deel van uit maakt, een speciaal fonds voor Energiearmoede voorgesteld. Daarmee wordt dan actief gezocht naar mogelijkheden om de hoge energielasten en de energiearmoede voor inwoners in onze gemeente te verminderen.

Volgens Kalse ligt daar óók een opdracht en verantwoordelijkheid voor alle woningverhuurders, en dus niet enkel de woningcorporaties. Je zou mogen verwachten dat veel woningen in afgelopen jaren ook maximaal geïsoleerd zijn, minimaal spouw en dak en tevens zijn voorzien van HR++ dubbel glas en hoog rendement verwarming. Helaas blijkt niets minder waar, vervolgt Kalse; in sommige gevallen waait de wind je om de oren aan de etenstafel en voel je de vochtige koude onder je voeten.

Alle reden voor de Partij voor het Noorden om het college uit te dagen om, in elk geval in hun regelmatige contact met de woningcorporaties, een korting op de huurprijs te bedingen van woningen die nog steeds niet of nauwelijks energie besparend zijn aangepast. Kalse; veel werkgevers komen met een winterbonus, het kabinet komt met een energievergoeding voor 2 maanden, als gemeente stellen we een Energiearmoede fonds in, dan moet er toch ook tegemoetkoming in de zwaarste maandlast, de huur, mogelijk zijn? En al helemaal wanneer de warmte langs allerlei kieren het gaten het huis uit vliegt, toch?

Het college was aangenaam verrast door de suggestie en kon zich goed vinden in de redenatie van de Partij voor het Noorden en zou dit zeker ter tafel gaan brengen bij de corporaties.

