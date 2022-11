Programma Groninger Festival ‘GRN’ is bekend

HOOGEZAND – Zaterdagmiddag 19 november is Hoogezand dé plek voor liefhebbers van Groningen en het Gronings. Samen met Bibliotheek Hoogezand, Centrum Groninger Taal & Cultuur (CGTC), Historisch Archief Midden-Groningen en Stichting ’t Grunneger Bouk organiseert Kielzog de tweede editie van GRN. Het programma is bekend!

In deze tweede editie van GRNervaar je het Gronings in de breedste zin: de Groninger taal, proza, poezië, landschap, historie en natuurlijk muziek. Met optredens, lezingen, verhalen en spelletjes worden deze aspecten van Groningen over het voetstuk gebracht. GRN bestaat dit jaar alleen uit een middagprogramma en is gratis te bezoeken in het Huis van Cultuur en Bestuur.

Streektaalprogramma

Het programma van GRN zit ook dit jaar vol streektaalmuziek. Onder andere Erwin de Vries, Arnold Veeman, Jan Henk de Groot en Josien Bakker betreden het podium. De opening van GRN om 12.30 uur wordt verzorgd door alleskunner Jan Veldman. Echte liefhebbers van Groningstalige muziek kunnen op vrijdag 18 november alvast in de stemming komen tijdens het concert van de Troebadoers met special guests Wia Buze, Jan Veldman en Harrie Niehof. Te zien in de theaterzaal van Kielzog.

Documentaire De Tuutjefloiters

De Tuutjefloiters uit Termunterzijl vormen jarenlang een streektaaltrio dat met vlotte en vooral melancholische liedjes succes oogst in de provincie. Van ‘84 tot ‘94 spelen An, haar boer Geert en zijn dochter Fransien Kuiper op zo’n beetje ieder podium dat er in de provincie te vinden is en zijn ze bijna net zo populair als Ede Staal. Hoe kijken de overgebleven leden terug op al die belevenissen in de provincie en de tragiek uit hun jeugd? Je ziet het tijdens GRN in een documentaire van Roeland Dijksterhuis en Carla Wolbers.

Preview: Kroniek van Overschild

In Overschild wordt 80 procent van de huizen gesloopt vanwege aardbevingsschade. Wat doet dat met de inwoners? Onder leiding van Louis Stiller gaan Gus Drake, Martin Hillenga en Saskia Jeulink, makers van de multimediale productie Kroniek van Overschild die eind dit jaar wordt gepresenteerd, hierover tijdens GRN in gesprek met twee inwoners van Overschild: Klaasje Pen en Cees Wildervanck. Ook te zien is het kunstwerk ‘Bevingstenen’ van Marc van Vliet en met muzikale intermezzo’s van Erwin de Vries.

Gronings alfabet, photobooth en meer

In Bibliotheek Hoogezand, uitgeroepen tot beste bibliotheek van Nederland, ontmoet je illustrator Nienke Siegerd met haar zelfgemaakte Groningse alfabet. In het eLAB van de Bibliotheek kun je je eigen gemaakte Groningse gezegde op een tegel laten drukken. In de photobooth ‘Eemn Kiekn’ kun je gefotografeerd worden. En wil je even tot rust komen dan kun je in stilte luisteren naar de podcast rondom wandelverhalen in Midden-Groningen.

Daarnaast komen de verhalenvertellers van vertelcollectief Kom op Verhoal met bijzondere verhalen over de streekcultuur van het Westerkwartier. Voor wie het maar horen wil vertellen ze in de streektaal of in het Nederlands mooie en spannende verhalen over heksen en tovenaars, boefjes en helden. De verhalen zijn geschikt voor jong en oud.

Toalmaarkt en historische markt

Ben je op zoek naar boeken over Groninger literatuur of erfgoed? Kom dan naar de Toalmaarkt en de historische markt, waar Groninger taal- en cultuurorganisaties, historische verenigingen en boekhandelaren zich presenteren. Loop op de Toalmaarkt langs Stichting ’t Grunneger Bouk voor diverse boeken en informatie over hun tijdschrift Toal en Taiken. Of het Historisch Archief Midden-Groningen, te vinden op de historische markt, waar je presentaties kunt bijwonen over de geschiedenis van Midden-Groningen en de provincie. De Toalmaarkt is ook de plek waar het ‘Vrundenboukje’ van Jan Siebo Uffen verkrijgbaar is.

Literaire Talkshow met Anne Jan Toonstra

Schrijver Jan Siebo Uffen is ook te gast in de literaire talkshow Dit is mien thoes. Die wordt gepresenteerd door cabaretier, presentator en muzikant Anne Jan Toonstra. Hij gaat met schrijvers onder andere in gesprek over het Groninger thuisgevoel. Dat doet Toonstra behalve met Uffen ook met Fieke Gosselaar, Lilian Zielstra, Herman Sandman, Sanne Meijer en Martin Hillenga.

Haide Bliksem Award 2022

De jury beslist welke Groninger afgelopen jaar het meest betekend heeft op cultureel gebied. Vorig jaar ging de Haide Bliksem Pries naar Alina Kiers, Carmen Schilstra en Rolf Schreuder voor het coronatheater dat ze begonnen in een boerenschuur in Oosterwijtwerd. Welk theatergezelschap, schrijver, kunstenaar, cultureel initiatief of liedjesschrijver gaat er dit jaar vandoor met de Haide Bliksem Pries? Dit jaar in de jury: Louis van Kelckhoven, Carmen Schilstra en René Walhout.

Het festival wordt om 12.30 uur feestelijk geopend door een optreden van Jan Veldman. Janneke Vos presenteert de dag vanaf het podium in de Foyer. RTV Noord staat de hele dag in het Grand Café van Kielzog met een live uitzending vanuit Café Martini. Olaf Vos geeft in het Grand Café een Pubquiz en een Broescursus Gronings. Het hele programma van GRN duurt tot 17.00 uur.

Praktische info

Datum: zaterdag 19 november 2022

Tijden: 12:30 – 17:00 uur

Locatie: Huis van Cultuur en Bestuur (Gorecht-Oost 157, 9603 AE Hoogezand)

Toegang: gratis entree

Meer info via: www.kielzog.nl

Ingezonden