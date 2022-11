Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 12 november, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON EN MIST | VANAF DINSDAG WISSELVALLIG

Er is vandaag eerst nog kans op lokale mistvelden maar verder wordt het een mooie zaterdag want de grote wolkenvelden van gisteren zijn opgelost. Het is ook heel rustig met een zwakke wind uit zuid tot zuidoost, de maximumtemperatuur is 13 graden. Maar die temperatuur hebben we maar kort want eind van de middag koelt het weer snel af.

Vannacht daalt het naar een minimum rond 3 graden en er komt dan wat meer bewolking. Maar het is dan nog helder en koud genoeg om mistvorming te krijgen en er is ook kans op dichte mistbanken. Ook morgenochtend. Overdag is het vrij zonnig en het wordt 13 of 14 graden.

Maandag is het 11 graden en droog met wolken en zonnige perioden. Vanaf dinsdag is het wisselvallig door buienstoringen die vanaf de Oceaan via Engeland naar ons toe komen. Voor de middagtemperatuur maakt dat niet veel uit want die zijn midden volgende week 10 tot 12 graden, maar ’s nachts is dan minder koud met minima rond 7 graden.