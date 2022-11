Bestsellerauteur Judith Koelemeijer naar Kamp Westerbork

WESTERBORK – Bestsellerauteur Judith Koelemeijer komt op zondag 20 november naar het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Daar wordt zij geïnterviewd door Gerdien Verschoor over over haar laatste boek: Etty Hillesum, het verhaal van haar leven. Voor de biografie ontving Koelemeijer lovende recensies. ‘In haar indrukwekkende biografie laat Judith Koelemeijer zien door wie de Joodse dagboekschrijfster Etty Hillesum gevormd is en waarom ze per se niet wilde onderduiken toen ze de kans kreeg.’ (NRC)



Op 9 maart 1941 begint de Joodse Etty Hillesum (1914-1943) een dagboek. Haar dagboeken en brieven hebben wereldwijd miljoenen lezers geïnspireerd. Maar wie was zij eigenlijk? Welke vrouw van vlees en bloed gaat schuil achter haar mooie woorden? De schrijfster Judith Koelemeijer deed de afgelopen jaren diepgravend onderzoek naar Etty’s familiegeschiedenis, haar studententijd in Amsterdam, de oorlogsjaren en het einde in Auschwitz.



Het lot van haar volk

Over het onderzoek dat Judith Koelemeijer deed schreef zij het boek Etty Hillesum, het verhaal van haar leven. In deze biografie geeft zij een nieuw perspectief op Etty’s rusteloze jeugd, haar linkse studentenjaren en haar uiteindelijke keuze om ‘het lot van haar volk te delen’ en niet onder te duiken. ‘Ondanks alles bleef Etty Hillesum geloven in de goedheid van de mens’, vertelt Judith Koelemeijer aan de Volkskrant.



Het boek Etty Hillesum, het verhaal van haar leven is te koop in de museumwinkel van Kamp Westerbork. Na afloop van de lezing is er de mogelijkheid om de biografie te laten signeren door de auteur



De lezing begint om 14:00 uur is toegankelijk op vertoon van een ticket voor het museum.



Ingezonden



Op de foto: De onthulling van het beeld voor Etty Hillesum op 5 mei 2017 in Winschoten