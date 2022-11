Het MOW overdonderd door aantal reacties op de open call voor Gronings licht

BELLINGWOLDE – Het MOW | Museum Westerwolde is overdonderd door het aantal reacties op de recente open call voor kunstenaars. Zeventig (!) kunstenaars meldden zich met werk voor twee samenhangende tentoonstellingen over het Groningse licht en het plattelandsduister.



Over de oproep

In september riep het MOW I Museum Westerwolde professionele kunstenaars op zich te melden met werk voor twee afzonderlijke exposities die elkaar opvolgen en te zien zullen zijn in 2023 en 2024.

De eerste tentoonstelling verbeeldt het bijzondere Groningse licht, de tweede duikt in het duister. Het Groninger platteland geldt immers als een van de donkerste gebieden van Nederland.



Overdonderd

Kunstenaars konden intekenen voor één of voor beide exposities. De deadline voor de open call voor Gronings licht is inmiddels verstreken. Het museum kreeg niet minder dan 70 (!) aanmeldingen binnen en is overdonderd én blij verrast met zoveel leuk, spannend en bijzonder werk.



Selectie

Voor de expositie Gronings licht maakt een klein team vanuit het MOW nu een selectie. Hierbij kijkt het, behalve naar de kwaliteit van de werken, ook naar de totale opzet van de tentoonstelling; sfeer,

spanning, diverse media, invalshoeken en meer.



Vanwege de enorme hoeveelheid aanmeldingen gaat het enige tijd nemen om tot een zorgvuldige en definitieve keuze te komen. Het museum zal de uitkomst daarvan zo spoedig mogelijk bekend maken.



Deadline expo donker

De deadline van de open call voor de expositie over het donker is 1 maart 2023. Ben je professional en wil je meedoen? Stuur dan een mail met je voorstel, een korte toelichting op je werk en je contactgegevens naar info@hetmow.nl



Over het MOW

Het MOW is een eigenzinnig museum in een prachtige, landelijke omgeving. In steeds wisselende exposities verkent het MOW de artistieke en cultuurhistorische betekenis, identiteit én toekomst van

het Groninger platteland, speciaal Westerwolde.

Ingezonden