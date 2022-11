DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Sögel

Gistermiddag zijn politie en brandweer rond vier uur uitgerukt voor een brand aan de Bahnhofstraße. Daar stonden in een kelder van het oude spoorweggebouw autobanden in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle en wist te voorkomen dat het vuur naar het gebouw oversloeg. De politie sluit brandstichting niet uit. Er is niemand gewond geraakt.

Papenburg

Gistermiddag is rond één uur op een parkeerplaats aan het Haubtkanal rechts een VW opengebroken. Uit de auto werd een schooltas weggenomen. De schade bedraagt 390 euro.

Gisteren is tussen 11.00 en 12.30 uur ingebroken bij een schuur aan de Nordesch. Uit de gestalde personenauto’s werden accu’s en katalysators gestolen. De dader werd door een getuige overlopen, maar hij wist met een smoes te ontkomen. De schade bedraagt 2.000 euro.

Aschendorf

In de nacht van zaterdag op zondag is bij een levensmiddelenzaak aan de Hilgenkamp in Aschendorf ingebroken. Er is contant geld gestolen. De schade bedraagt 1.500 euro.

Haren

Gisteren is op een parkeerplaats aan de Werftstraße een BMW aangereden. De veroorzaker is er vandoor gegaan. Over de hoogte van de schade is niets bekend.

Weener

Gisteravond heeft de politie om elf uur aan de Tannenhofstraße een 20 jarige inwoner van Weener gecontroleerd. De man zat onder invloed van verdovende middelen achter het stuur en bleek bovendien niet in het bezit te zijn van een rijbewijs. Hij is meegenomen naar het politiebureau, waar proces-verbaal werd opgemaakt.

Meppen

Tussen 12 november 8.00 uur en 13 november 9.00 uur is op een terrein aan de Friedrichstraßeeen geparkeerde Opel Corsa aangereden. De wagen heeft schade aan de voorste bumper. De veroorzaker is onbekend.