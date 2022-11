Muzikaal Cabaretgroep ‘FLEXWERK’ brengt muziek en teksten van Nederlandse iconen ten gehore in het Albatrosgebouw

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 14 november, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANDAAG NOG DROOG | DEZE WEEK SOMS REGEN

Het begint op de meeste plaatsen bewolkt, maar vanuit het zuiden en vanuit Duitsland komen er in de loop van de ochtend ook enkele opklaringen. Daarna is het vanmiddag vrij zonnig en met een zwakke tot matige zuidoostenwind wordt het ongeveer 9 graden.

Vanavond en vannacht neemt de bewolking weer toe en het wordt nevelig, morgenochtend is er ook kans op wat regen. Daarna zijn er morgenmiddag enkele opklaringen maar morgenavond raakt het weer bewolkt en in de nacht daarop komt er ook regen. Minimum komende nacht rond 6 graden. Maximum morgen rond 11 graden en een matige zuidoostenwind.

Woensdag is het overdag de meeste tijd droog maar donderdag en vrijdag is er weer meer kans op buien. Het wordt dus wisselvallig, zonder dat het komende week gaat stormen of onweren. Middagtemperatuur ook later in de week rond 11 graden, in het volgende weekend rond 9 graden.