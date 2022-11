Ton van Kesteren opnieuw lijsttrekker voor de PVV

GRONINGEN – Ton van Kesteren zal opnieuw de kandidatenlijst aanvoeren tijdens de Provinciale Statenverkiezingen, die op 15 maart 2023 plaats zullen vinden.

Van Kesteren: “Het is een hele eer om opnieuw lijsttrekker van de PVV te mogen zijn in mijn geliefde provincie Groningen waar ik ben geboren en getogen. De inwoners van Groningen voelen zich steeds minder gehoord en het gevoerde provinciale beleid is voornamelijk het klakkeloos uitvoeren van landelijk beleid. De inwoners van Groningen hebben geen inspraak en geen enkele invloed op dat beleid, en dat is allesbehalve het belang van Groningen en de Groningers.



Het is dus echt tijd voor een grote PVV fractie in de Provinciale Staten van Groningen. Een grote PVV fractie laat de stem van onze inwoners nog beter horen en een grote PVV fractie heeft ook meer invloed op het beleid. Ook zijn de provinciale verkiezingen heel belangrijk voor de samenstelling van de Eerste Kamer die wetten kan tegenhouden (de Eerste Kamer wordt door de leden van Provinciale Staten gekozen). Veel van wat de PVV fractie heeft voorspeld is uitgekomen.



Door het ideologische en contraproductieve klimaatbeleid en het energiebeleid wordt de provincie vol gezet met windmolens en zonnepanelen, is de energierekening inmiddels verdubbeld, wordt boeren het leven zuur gemaakt en worden we gedwongen om asielzoekers te op te vangen en te huisvesten. De inwoners van Groningen kiezen niet voor armoede omwille van klimaat en immigratie. De massa-immigratie loopt tegen zijn grenzen aan. De mensen in Ter Apel en Zoutkamp ervaren dat aan den lijve.



Een stem op de PVV op 15 maart 2023 is een eerste stap om tot beleidsverandering te komen. Beleid met draagvlak. Het is de hoogste tijd dat het gezond verstand weer de boventoon gaat voeren. Het is de hoogste tijd dat de inwoners van Groningen weer de baas worden. Dat hun stem wordt gehoord en zichtbaar wordt in beleid. De PVV fractie beschikt, in tegenstelling tot alle andere politieke partijen, niet over een goedgevulde campagnekas maar door ons wekelijkse spreekuur en onze werkbezoeken in al die jaren weten veel inwoners inmiddels dat de PVV in Groningen voor het belang van de inwoners staat.



Een stem op de PVV is dus belangrijk, maar daarvoor zal men dan op 15 maart aanstaande ook daadwerkelijk naar de stembus moeten komen.”

